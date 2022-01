Polizzi, si dimette il vicesindaco Madonia: è il terzo assessore che lascia

Terzo assessore dimissionario a Polizzi Generosa: Angela Madonia lascia l'incarico di vincesindaco e la delega alle Politiche sociali, socio sanitarie e della terza età e politiche connesse con l'igiene ambientale. L'annuncio arriva dal primo cittadino del Comune del Palermitano, Gandolfo Librizzi. "L’assessore e vicensindaco Angela Madonia ha rassegnato le dimissioni. Ha scelto di seguire la coerenza e i princìpi nei quali ella crede - scrive il sindaco di Polizzi Generosa in un post sul profilo Facebook - pur cozzando contro il ruolo che rivestiva. L’anno trascorso è stato intenso e impegnativo e ha messo a dura prova la tenuta di ognuno".

"Con lei in particolare, vicende politiche e soprattutto umane ci hanno coinvolto e hanno permesso di conoscerci in maniera più profonda, leale e sincera. Anche nei momenti più bui - sottolinea il sindaco - , non si è mai perso di vista l’obiettivo per il quale si è ricevuto il mandato elettorale. Di fronte a compiti gravosi e umanamente sensibili che hanno richiesto una disponibilità oltre misura, dietro le quinte e con riservatezza, Angela Madonia non si è tirata mai indietro". "In questo anno - ha detto - , non solo per me, è stata un punto certo dell’Amministrazione. Schietta e franca, non ha mai fatto mancare, oltre la sua presenza, anche il suo punto di vista critico e la sua libera lealtà. La sua sincerità e giudizio critico sono stati costanti e preziosi per vedere e analizzare i fatti al di là di personali giudizi e attraverso punti di vista diversi".

Il sindaco: "Il progetto politico-amministrativo va avanti"

L'addio di Madonia ad un incarico nella Giunta nominata dal sindaco Librizzi fa seguito alle dimissioni di Enzo Borgese e Sandro Sauro . “Pur dovendo rispettare la sua libera scelta, il progetto politico-amministrativo di "Costruire Comunità" va avanti con la consapevolezza che anche lei ne continuerà a far parte e che il suo prezioso contributo avrà modo di dare i suoi frutti", ha sottolineato il primo cittadino di Polizzi Generosa.

