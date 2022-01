Corecom, Astone nominata nel comitato ministeriale media e minori

Il Ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, con decreto del 30 dicembre scorso, ha nominato la presidente del Corecom Sicilia, professoressa Maria Astone, componente del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori. "Sono onorata per il prestigioso incarico che mi è stato affidato, nella mia qualità di Presidente del Corecom Sicilia - dichiara la presidente Astone - Mi auguro di poter contribuire unitamente a tutti i componenti del Comitato media e minori ad un rafforzamento della tutela dei minori nel settore media audiovisivo, seguendo la linea già tracciata dal legislatore europeo e dalla recente riforma del Tusmar, attraverso il coinvolgimento attivo anche dei Comitati regionali per le comunicazioni, che ho l’onore di rappresentare".

