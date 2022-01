L’Ars anticipa l’esame del disegno di legge sull’esercizio provvisorio

La seduta dell’Ars che era stata convocata martedì 11 gennaio alle 16, è stata anticipata a domani lunedì 10 gennaio sempre alle 16 per avviare la discussione del disegno di legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio. Il ddl, approvato venerdì in commissione Bilancio (con il voto a favore della maggioranza ed il voto contrario delle opposizioni) sarà dunque incardinato domani in aula e saranno dati i termini per la presentazione degli emendamenti in modo da avviare l’esame degli articoli nella seduta di martedì pomeriggio.

Resta confermata la seduta di mercoledì 12 gennaio alle 16 durante la quale saranno eletti i tre delegati dell’Assemblea regionale siciliana per l’elezione del presidente della Repubblica.

