Collegamenti con le isole minori, Falcone: «C'è la proroga in attesa della nuova gara»

«Nelle more della nuova gara per i servizi marittimi la Regione Siciliana ha prorogato i collegamenti regionali via navi e aliscafi per le isole minori, mantenendo invariati orari e linee». Lo afferma l’assessore regionale della Mobilità, Marco Falcone.

«Per quanto riguarda i collegamenti statali - aggiunge - l’assessorato ai Trasporti ha fatto richiesta a Sns-Ngi di mantenere per tutto il 2022 gli servizi attualmente erogati, con il riconoscimento da parte della Regione dei costi aggiuntivi, sempre nelle more della futura gara che prevederà un’integrazione fra servizi a sostegno regionale e servizi a sostegno statale. Su quest’ultima iniziativa la Regione ha anche investito le prefetture competenti».

