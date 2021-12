Papa Francesco: «Quello dei migranti è uno scandalo sociale dell'umanità»

Quella dei migranti «è una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi». E ancora: «È uno scandalo sociale dell’umanità». Lo ha detto il Papa nell’udienza generale. «Oggi credo che ci vuole una preghiera per tutti i migranti, tutti i perseguitati e tutti coloro che sono vittime di circostanze avverse, siano circostanze politiche, storiche, personali. Pensiamo a tanta gente vittima delle guerre che vuole fuggire dalla sua patria ma non può. Pensiamo ai migranti che cominciano quella strada per essere liberi e tanti finiscono sulla strada o nel mare».

