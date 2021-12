Infermieri Covid in Sicilia, via libera a Roma sulla stabilizzazione

La norma del governo nazionale sulle stabilizzazioni dei precari Covid ora ha una veste definitiva. E taglia fuori tutti gli amministrativi e parte dei medici assunti per contrastare l’epidemia nell’Isola. Spiana la strada invece agli infermieri, che pure restano in agitazione per il ritardo di varie indennità.

La norma è quella inserita dal ministro Speranza nel testo della legge di Stabilità che, dopo la prima votazione della fiducia al Senato, ha una veste finale. Prevede il via libera per gli infermieri (oltre 4 mila quelli assunti in Sicilia dal marzo 2020): adesso toccherà agli ospedali fare i contratti. Blocca del tutto tecnici e amministrativi: circa 3 mila in Sicilia. E pone dubbi sul personale medico: 1.945 quelli arruolati dalla Regione.

Il servizio dettagliato di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE