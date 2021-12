Un minuto di silenzio per il senatore no vax Pepe morto di Covid

L’Aula del Senato, prima dell’inizio della discussione sul voto di fiducia sulla manovra, ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Bartolomeo Pepe, ex senatore del M5S passato al gruppo Grandi Autonomie e libertà, morto di Covid.

«A nome mio e del gruppo del Movimento 5 stelle al Senato porgo sincere condoglianze ai familiari del senatore Bartolomeo Pepe, di cui abbiamo appreso con tristezza la scomparsa», afferma la capogruppo M5s a Palazzo Madama, Mariolina Castellone. «Apprendo con dispiacere della morte dell’ex senatore Bartolomeo Pepe. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare», ha detto invece Davide Crippa, capogruppo M5s alla Camera.

Ex senatore del Movimento 5 Stelle e sostenitore del movimento No vax, Bartolomeo Pepe era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2.

