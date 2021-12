Dall'Ars via libera alla proroga per i precari e agli sconti per i lidi

Via libera alle proroghe per i precari, passa anche lo sconto sui canoni a carico dei gestori dei lidi. Sono le due misure principali che l'Ars ha approvato finora nel corso delle votazioni sulla manovra correttiva del 2021. Si tratta del primo km di una maratona che vede all'ordine del giorno da qui a fine anno varie leggi di natura finanziaria.

La norma sui precari, votata da ogni partito, prevede la proroga per due anni del contratto dei 4.600 Asu. E', questa, l'ultima grande categoria in attesa della stabilizzazione. Obiettivo fallito quest'anno perchè la norma votata all'Ars è stata impugnata dal governo nazionale. Dunque, per ora scatta solo la proroga del contratto fino al 31 dicembre 2023.

La stessa norma prevede la proroga per altri 436 precari che gravitano nella galassia regionale, impiegati in enti come le Camere di Commercio, i consorzi, gli Iacp e le opere pie. Restano esclusi dalle proroghe, almeno per ora, i precari dei Comuni in dissesto che proprio per la crisi finanziaria delle amministrazioni in cui sono impiegati non possono accedere neppure alla stabilizzazione. Per questo motivo la norma approvata provoca il disappunto del maggiore sindacato autonomo di categoria, l'Mgl guidato da Massimo Bontempo.

Approvato anche l'articolo che finanzia lo sconto del 50% dei canoni a carico dei gestori dei lidi balneari, costerà alla Regione 5,2 milioni. Ma gli uffici dell'Ars hanno ritenuto inammissibile un emendamento di Marianna Caronia, sostenuto da tutta la Lega, che avrebbe portato lo sconto fino alla totale esenzione per quest'anno. L'assessore all'Ambiente, Toto Cordaro, ha annunciato che la giunta è pronta a prolungare lo sconto del 50% anche per il 2022.

