Da Roma 150 milioni ai Comuni siciliani, ecco la ripartizione

Il governo nazionale ha pubblicato la ripartizione dei 150 milioni stanziati per aiutare i sindaci siciliani a mettere a punto i bilanci del 2021. Sono somme trovate a Roma dopo la plateale protesta organizzata dall'Anci, l'associazione dei sindaci guidata da Leoluca Orlando.

A Palermo sono andati 45 milioni a cui se ne aggiungeranno altri 24 che lo Stato assegna in quanto città metropolitana. A Catania vanno 4,7 milioni e a Messina 4,6. Per il resto però non sono mancate le sorprese: neanche un euro a Trapani, Enna e Caltanissetta perché le somme nazionali vengono assegnate in base a parametri che tengono conti di vari fattori legati al disavanzo e così facendo molti sindaci sono rimasti beffati pur essendo con le casse vuote o semivuote. Un caso verificatosi anche per altre decine di piccoli e grandi centri.

I finanziamenti Comune per Comune, ecco il link:

Ecco la tabella dei finanziamenti comune per comune.

© Riproduzione riservata