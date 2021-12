Magistrati onorari, verso la stabilizzazione con stipendio e pensione

La stabilizzazione dei magistrati onorari è prevista in un emendamento alla legge di bilancio messo a punto dal ministero della Giustizia: si tratta di un intervento per rispondere all’apertura formale di una procedura di infrazione dell’Ue, formalizzata nella lettera di costituzione in mora dello scorso 15 luglio, a contestazione della disciplina italiana del rapporto di lavoro dei magistrati onorari.

Si tratta di oltre 6mila precari dell’amministrazione della giustizia, in buona parte avvocati, ai quali è ormai affidato quasi il 40% dei procedimenti civili e più del 50% di quelli penali, spiega il Sole 24 Ore. E non si tratta solo dei giudici di pace, istituiti nel 1998, e remunerati a cottimo con 56 euro lordi a sentenza, ma anche dei Vpo (vice procuratori onorari), che sostituiscono in udienza il pm ormai nell’80% dei giudizi (98 euro a udienza) e dei Got (giudici onorari di tribunale), inseriti in pianta stabile nei ruoli dei tribunali.

Ora la parola d’ordine è stabilizzazione. Con l’emendamento il ministero della Giustizia punta a confermare a tempo indeterminato i magistrati onorari in servizio, sino al compimento dei 70 anni di età, analogamente a quanto previsto per i togati. Per ottenere la conferma il Csm dovrà istituire tre verifiche da svolgere nel triennio 2022-2024 che riguarderanno rispettivamente i magistrati onorari con oltre 16 anni di servizio, quelli con anni di servizio tra 12 e 16 e quelli con meno di 12 anni. Le procedure valutative consisteranno in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti su un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale oppure sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell’Ordine. Per chi non supererà le verifiche oppure non riterrà di sottoporvisi (la bozza di emendamento prevede che i magistrati onorari in servizio che non presentano domanda di partecipazione al “concorso” decadono dal servizio) è prevista una sorta di liquidazione parametrata al numero di anni di servizio e comunque non oltre 50mila euro lordi.

