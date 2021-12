Cassata confermato segretario generale della Cisl Scuola Palermo Trapani

Vito Cassata è stato confermato segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani con il voto espresso dal consiglio generale eletto durante il terzo congresso del sindacato che si è svolto al Saracen hotel di Isola delle Femmine. Cinquantotto anni, originario di Ciminna, insegnante di Scuola primaria, è stato eletto alla presenza della segretaria generale Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia, la segretaria generale Cisl Scuola nazionale Maddalena Gissi, e del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana. Fanno parte della sua squadra Anna Lauricella e Diego Biondo.

"Si gioca adesso - ha detto Cassata - una partita importante per risolvere le tante criticità che attraversano la scuola italiana, ancor più quella dei nostri territori. E’ fondamentale valorizzare il personale scolastico con opportuni adeguamenti retributivi in merito al rinnovo contrattuale, così come la risoluzione della questione delle classi pollaio e quindi anche edilizia scolastica, del reclutamento e della mobilità. Il percorso per ridare centralità alla scuola e al lavoro nella scuola non si chiude con la finanziaria nazionale, è un percorso lungo e difficile di concertazione che vedrà altre tappe impegnative, a partire dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro".

