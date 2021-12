Bancari, Sidoti nuovo segretario generale First Cisl Palermo Trapani

È Fabio Sidoti il segretario generale First Cisl Palermo Trapani. Cinquantatré anni, dipendente BNL, a confermarlo alla guida della Federazione bancari della Cisl, è stato il direttivo eletto durante il congresso che si è svolto oggi al Saracen hotel di Isola delle Femmine, alla presenza del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, la segretaria generale First Cisl Sicilia Anna Cutrera e il segretario First nazionale Pier Paolo Merlini. Con lui eletti nella segreteria, Biagio Favarò dipendente di Monte Dei Paschi di Siena e Giovanna Batia di Intesa San Paolo.

© Riproduzione riservata