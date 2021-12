Al Comune di Palermo prove di ripartenza con 60 assunzioni

Spendere, spendere, spendere. L’Europa chiede di impiegare tutte le risorse comunitarie che il Comune ha in pancia e quelle che riceverà in futuro. E il Comune cerca ingegneri, geologi, architetti, contabili, amministrativi per accelerare le procedure e mettere a terra i fondi a disposizione e quelli che arriveranno con il piano nazionale di ripresa e resilienza, l’ormai ben noto Pnrr, facendoli diventare cantieri.

Ed è per questo che si dovranno assumere una sessantina di professionisti con contratti biennali, eventualmente prorogabili. C’è un tesoretto di 5 milioni di euro che l’Europa ha deciso di mettere a disposizione esclusivamente a questo scopo e l’amministrazione dovrà sfruttarli.

