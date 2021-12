Zingaretti: «In tv a parlare di Covid chi di virus e medicina non sa nulla»

«Non ho mai visto una trasmissione dove per discutere dei calcoli alla cistifellea o per una appendicite si chiami a parlare un passante. Non capisco perché su vaccini e virus Covid, dove si muore, le trasmissioni televisive siano piene di personaggi che del virus e di medicina non sanno nulla. Contano solo lo show e le urla. Quando si parla di Covid, di vita e di morte questo atteggiamento è veramente incomprensibile e sbagliato». Così su Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Anche la Regione Lazio ha fissato la data per il via ai caccini anti-Covid per i bambini di 5-11 anni. «Si parte il 13 dicembre. Per prenotarsi in uno degli hub dedicati, basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria su salutelazio.it», scrive sempre Zingaretti, ma stavolta su Facebook.

