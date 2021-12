Regione, la manovra di fine anno ci sarà: 45 milioni a partecipate e precari

La manovra correttiva di fine anno vedrà la luce. E permetterà di assegnare a decine di enti, società partecipate e categorie di precari l’ultima tranche del budget deciso a inizio 2021. È un capitolo che vale 45 milioni all’interno della Finanziaria bis da 230 milioni che la giunta stamani spedirà all’Ars perché inizi il cammino parlamentare.

Con i 45 milioni l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, procederà al cosiddetto scongelamento delle somme che erano state stanziate ma accantonate con la Finanziaria approvata ad aprile. In pratica in primavera, stante la certezza di non avere la disponibilità delle somme necessarie a garantire i budget promessi, il governo ha deciso di congelare una parte delle risorse assegnate a Comuni, enti e precari.

