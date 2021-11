Berlusconi a sorpresa: "Sì al reddito di cittadinanza, contrasta la povertà"

"Il giudizio è molto positivo. Questo è un governo di emergenza, che abbiamo proposto noi per primi, con due obbiettivi da realizzare: contrastare la pandemia con una campagna vaccinale capillare e rimettere in moto l'economia usando al meglio le risorse del Pnrr". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato dal direttore del Tempo Franco Bechis.

Berlusconi poi aggiunge: "I problemi da affrontare rimangono enormi, ma del lavoro svolto fin qui possiamo essere soddisfatti".

E sul Reddito di cittadinanza afferma: "Gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare". Mentre sull'ipotesi di Draghi al Quirinale Berlusconi dice: "Come non mi stanco di ripetere, qualunque domanda su questo tema è prematura e rispondervi sarebbe irrispettoso, sia verso il Presidente della Repubblica in carica che verso il lavoro dello stesso Draghi".

