Forza Italia ha il nome per la corsa a sindaco di Palermo: Francesco Cascio

Forza Italia serra le file, riunisce l’establishment e inizia a scoprire le proprie carte in vista dei grandi appuntamenti elettorali del 2022. A cominciare dal nome su cui puntare per la corsa a sindaco di Palermo, che è quello di Francesco Cascio, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola.

Cascio non a caso ieri, alla kermesse organizzata (non senza qualche sbavatura) dall’assessore regionale all'Agricoltura Toni Scilla a Mazara del Vallo, era alla sua prima partecipazione a un evento di partito dopo l’addio alla politica attiva e il ritorno alla carriera di medico impegnato nella lotta al Covid. È un partito Forza Italia che prova a mettersi al centro della ricostruzione del centrodestra, dopo le lacerazioni nate intorno alla leadership di Nello Musumeci. Gianfranco Micciché sta provando questa strada.

© Riproduzione riservata