I Comuni siciliani a Roma: serve un miliardo per non fallire

Poco più di un miliardo di euro in tre anni. Questa la cifra che i Comuni siciliani chiedono al Governo nazionale per garantire i bilanci e servizi dopo la manifestazione di giovedì a Roma. I Comuni siciliani hanno elaborato l’emendamento da inserire nella legge di stabilità nazionale e che permetta di salvare molto enti locali dall’incubo del default. La prima proposta, quella di abbattere del 50% il fondo di crediti di dubbia esigibilità che assorbe buona parte dei fondi dei Comuni, ha avuto un primo pollice verso. Gli enti locali rappresentati dall’Anci Sicilia hanno dunque elaborato una nuova proposta che si basa sulla media nazionale dell’ammontare di questa voce per i singoli Comuni con interventi parametrati in base all’esposizione: chi supera la media dovrebbe avere di più chi è sotto di meno.

