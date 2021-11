Vaccino anti-Covid, Sileri: "Nessuna idea di obbligo per adulti né bimbi"

"Non c'è nessuna idea di obbligatorietà del vaccino, non stiamo lavorando assolutamente a questo né nella fascia pediatrica né nella fascia adulta, questo lo sottolineo". Ma "l'approvazione di vaccini per l'età pediatrica è un ausilio in più e un passo avanti per la protezione di comunità e il fatto che paesi come Usa e Cina portino avanti la vaccinazione ai più piccoli, consentirà una notevole riduzione della circolazione del virus in quell'età".

Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri su Radio Cusano Campus, dopo che la Fda ha dato il via libera al vaccino anti-Covid della Pfizer per i bambini fra i 5 e gli 11 anni.

Sull'eventuale futura necessità del vaccino ai bambini dai 5 anni in su per andare a scuola Sileri ha affermato: "Al momento non farei fughe in avanti, perché in Italia ancora non è disponibile per questa fascia di età e perché l'obbligo non è previsto nemmeno per la fascia di età dai 12 anni in su. E non vedo all'orizzonte nemmeno un obbligo vaccinale". Il vaccino per i bambini è "solo un'opzione in più per evitare la circolazione del virus".

