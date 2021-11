Renzi: non vado a destra, Sicilia terra di sperimentazioni

"Non mi sto spostando a destra. Per quanto riguarda la Sicilia, si tratta di una terra in cui da sempre si fanno delle sperimentazioni audaci. C'è da eleggere il sindaco di Palermo e il presidente di Regione. Per quanto riguarda il sindaco di Palermo si sta valutando se l’area popolare e non populista, quindi non la Lega o Meloni, riesce a stare insieme. Il mio commento è che se son rose fioriranno ma mi pare una questione interna alla Sicilia". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva a Zapping su Radio1.

© Riproduzione riservata