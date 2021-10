Flessione dei votanti ai ballottaggi per eleggere il sindaco in 8 comuni siciliani

Si è attestata, ieri sera alle 22, al 30,78% l’affluenza negli otto Comuni siciliani al voto per il turno di ballottaggio: un calo dell’11,58% rispetto a due settimane fa, quando il dato era stato del 42,36%. Si vota fino alle 14 di oggi, poi inizierà lo spoglio.

A contendersi la carica di primo cittadino sono a Canicattì Vincenzo Corbo e Cesare Sciabarrà; a Favara Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto; a Porto Empedocle Calogero Martello e Salvatore Iacono; a San Cataldo Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo; ad Adrano Carmelo Pellegriti e Fabio Mancuso; a Vittoria Francesco Aiello e Salvatore Sallemi; a Lentini Saverio Bosco e Rosario Lo Faro; a Rosolini Concetto Di Rosolini e Giovanni Spadola.

In altri due centri, dove le amministrazioni sono state sciolte per infiltrazioni mafiose, invece, si è votato solo ieri per il primo turno: a Torretta, nel Palermitano - dove si è concluso, a tarda notte, lo spoglio con l’elezione di Damiano Scalici, architetto e libero professionista - e a Misterbianco, nel Catanese, dove è stato eletto Giuseppe Corsaro.

