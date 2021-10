Senza Green Pass, porte dell'Ars chiuse per due deputati

Porte sbarrate a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, per i due deputati regionali di Attiva Sicilia, il capogruppo Sergio Tancredi e la vice presidente dell’Ars, Angela Foti, che si sono rifiutati di esibire i Green pass alle guardie giurate che effettuano il servizio di controllo all’ingresso.

Un «corto circuito giuridico molto grave» per Tancredi, che ora minaccia di presentare una denuncia alle forze di polizia perchè «norme di carattere costituzionale fondamentali, come il diritto al lavoro e alla rappresentanza, sono calpestate da una norma di rango inferiore, un decreto legge peraltro che ancora deve essere convertito dal Parlamento e che quindi potrebbe decadere a breve». E spiega: «Sono arrivato all’ingresso di piazza Indipendenza, ma i vigilantes mi hanno detto che se non esibivo il Green pass non sarei potuto entrare. Allora ho fatto il giro da piazza del Parlamento, ma la stessa cosa si è ripetuta qui dove ci hanno impedito l’accesso fisico non aprendo le porte dell’ingresso. Quindi oggi sostanzialmente due rappresentanti regolarmente eletti, addirittura la vice presidente dell’Assemblea, non possono accedere al luogo deputato a espletare il proprio dovere istituzionale perchè tutto è subordinato alla presentazione di uno strumento politico qual è il Green pass che non ha alcun fondamento di sicurezza reale».

I due successivamente si sono recati nella vicina Questura per presentare denuncia.

