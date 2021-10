Cancelleri: se uniti in Sicilia il centrodestra si può battere

"Siamo un movimento che non ha mai avuto persone che si candidano e che ha voluto sempre scegliere chi candidare. Io non sarò mai uno di quelli che dirà io mi candido. Oggi al nostro interno abbiamo un dibattito di coalizione molto importante. A me interessa che si possa costruire una proposta solida e alternativa che guardi ai giovani che non sono il futuro ma il presente". Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture, del M5s, rispondendo a una domanda di Claudio Brachino sulla sua possibile candidatura alla Presidenza della Regione Siciliana, durante l’undicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile in corso al Museo dei Motori dell’Università di Palermo. "In queste amministrative, e Caltagirone lo conferma - ha continuato il sottosegretario -, tutti dicevano che quando la destra si presenta unita è imbattibile, invece presentandoci uniti anche noi l’abbiamo battuta".

© Riproduzione riservata