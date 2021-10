Al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna. Ballottaggi a Roma, Torino e Trieste

Il centrosinistra conquista Milano, Napoli e Bologna al primo turno con Sala, Manfredi e Lepore. A Roma (Michetti 31,7% e Gualtieri 27,6%), Torino (Lo Russo 42,3% e Damilano 39,7%) e Trieste (Dipiazza 45,6% e Russo 33,4%) si va al ballottaggio.

Al centrodestra la Regione Calabria, con Occhiuto al 54,7%: sono i principali risultati del turno amministrativo secondo l'ultima proiezione del Consorzio Opinio per la Rai. Alle suppletive di Siena vince Letta.

Secondo le proiezioni e i primi dati degli scrutini il Pd è il primo partito in molte città e, sottolinea Boccia, 'probabilmente anche in Calabria' dove però vince nettamente il candidato del centrodestra Occhiuto. A Roma Fratelli d'Italia è davanti a tutti (seconda solo alla Lista Calenda) con oltre il 18%, tre volte i voti della Lega che a Milano si ferma all'11%. Crollo della lista del M5s nelle città governata dalle sindache Raggi e Appendino ma anche nel resto d'Italia: meno del 9% a Torino, poco sopra il 10% a Roma.

"Credo che quello che sta maturando a Milano è qualcosa di importante, un evento quasi storico", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i primi risultati elettorali.

Il candidato del centrodestra a sindaco di Napoli, Catello Maresca, ha telefonato a Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra per congratularsi.

"Non ci sarà nessuna alleanza, nessun apparentamento", ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, candidato a Roma.

Letta vince e si candida federatore della sinistra. Un quadro politico completamente stravolto quello che emerge dal voto di domenica e lunedì, con il centrodestra a riconoscere di non aver fatto bene i conti e, forse, di aver ancora bisogno di un federatore come Silvio Berlusconi, e il centrosinistra a scoprire che insieme si vince, in barba a mugugni e resistenze interne ai partiti. Enrico Letta è il primo vincitore della competizione: eletto alla Camera nel collegio di Siena e, soprattutto, investito sul campo del ruolo di federatore di quel 'campo largò che per il leader dem è l’unico strumento per battere le destre alle politiche del 2023. «Mi sento di dire che il segretario del Pd è il federatore del centrosinistra, ma lo direi anche se il segretario fosse un altro, perchè i Pd è il baricentro di una grande coalizione politica», spiega Letta che si toglie anche la soddisfazione di sferzare le destre sottolineando come «senza un federatore» della caratura di Silvio Berlusconi «non vincano». E’ la nemesi del Pd, dopo anni in cui i dem si sono sentiti apostrofare come «divisi» e «senza guida». Una tesi che sembra trovare conferma anche nelle parole dei leader della coalizione di centrodestra.

Salvini riconosce di essersela giocata male: «Abbiamo offerto troppo poco tempo per presentare i candidati», dice il segretario leghista riferendosi alla tribolata scelta dei candidati sindaci in città importanti come Roma e Milano: «Non possiamo perdere altri mesi di tempo per questioni interne», aggiunge. Non che la strada per il Pd e il centrosinistra sia spianata. Se è vero che la vittoria di oggi cuce addosso a Letta l’abito del federatore, è pur vero che Giuseppe Conte potrebbe rivendicare presto quello stesso ruolo. I Cinque Stelle sono i grandi sconfitti di questa tornata elettorale ma, per paradosso, la sconfitta potrebbe rafforzare la leadership dell’ex premier. E’ stato Conte a guidare il 'partito internò al M5s che lavorava agli accordi con il centrosinistra, contro lo stesso avviso di una parte non residuale del partito.

La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni lancia la sfida: "Se Letta e Pd sono coerenti e così sicuri della loro capacità e possibilità, lancio la sfida al segretario del Pd: FdI è disponibile a votare Draghi alla presidenza della Repubblica a patto che si vada a votare subito". «FdI è il primo partito della Capitale e ha avuto un ruolo fondamentale nella determinazione

del candidato sindaco e mi pare di poter dire che un centrodestra a trazione FdI è molto competitivo», sottolinea.

Soddisfazione nel centrosinistra siciliano. "Le elezioni amministrative in Italia confermano che dove la coalizione di centrosinistra si presenta unita vince. Gli elettori hanno scelto la proposta del Partito Democratico e hanno detto no alla Lega e alla Destra populista. Anche in Sicilia, alla tornata elettorale della prossima settimana, il Centrosinistra si presenta compatto e con le carte in regola in tutti i grandi comuni al voto e sono convinto che otterremo risultati soddisfacenti". Lo dichiara il segretario regionale del Partito Democratico della Sicilia, Anthony Barbagallo, che domani andrà a Noto e Rosolini, Favara, tre dei comuni chiamati al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale. "Voglio anche congratularmi con il segretario nazionale del PD, Enrico Letta - conclude Barbagallo - che vince a Siena, conferma il seggio del PD e torna in Parlamento".

