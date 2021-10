Berlusconi: si ad un nuovo Pdl con Lega e FdI

«Si perchè no, sapete che il Pdl non è finito per ragioni obiettive, ma è finito per il tradimento di uno dei componenti». Lo ha detto Silvio Berlusconi ai cronisti che gli hanno chiesto dopo il voto a Milano se ci possa essere un nuovo Popolo della libertà che riunisca Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia. Interpellato sulla federazione tra il suo partito e il Carroccio, l’ex premier ha dichiarato: «La federazione con Salvini non l’abbiamo messa da parte. Abbiamo soltanto precisato con la Lega che occorrerebbero fare un accordo che comprendesse anche Fratelli d’Italia. Quindi dobbiamo superare questa federazione per farne una più grande».

© Riproduzione riservata