Recovery plan, Armao: "Per la Sicilia 50 miliardi in più, ma si decide tutto a Roma"

«È normale che la Sicilia sappia cosa si finanzia col Pnrr leggendolo in alcuni fogli? Sono molto preoccupato per l’efficienza della spesa». Così il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, parlando del Recovery plan all’incontro organizzato dagli industriali siciliani nella sede di Sicindustria.

Armao ha spiegato qual è al momento a Roma la struttura verticistica del Pnrr con le attuazioni affidate ai ministeri, con una cabina di regia «che non si è mai riunita» e «comitati paralleli di cui non fanno parte i presidenti delle Regioni». E ha aggiunto: «Nel Defr ho calcolato che per la Sicilia saranno disponibili 50 miliardi di investimenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari di bilancio, una massa finanziaria senza precedenti»

