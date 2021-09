Idea Sicilia dell'assessore Lagalla confluisce nell'Udc, Miccichè: "Possibile candidato a sindaco"

Il Movimento Idea Sicilia, fondato dall’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, confluisce nell’Udc. A darne l’ufficialità in conferenza stampa sono stati lo stesso assessore e il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa. Presente anche il coordinatore regionale Decio Terrana.

Si tratta di una scelta importante in vista delle prossime Amministrative di Palermo, dove Lagalla è pronto per candidarsi a futuro sindaco. Un passaggio che potrebbe avere risvolti anche alle regionali. Cambia, dunque, anche lo scenario attuale della giunta regionale con l’Udc che ha tre assessori in giunta: Lagalla, Turano e Daniela Baglieri.

"Siamo impegnati a ricostruire un’area di centro moderata, riformista, cattolica e popolare: con Forza Italia abbiamo già un buon rapporto e siamo insieme in alcuni comuni in questa tornata di amministrative. Sono orgoglioso che una personalità di alto profilo come Roberto Lagalla aderisca col suo movimento all’Udc". Così il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa che ha anche incontrato il governatore Musumeci. "Sono contento di avere incontrato Musumeci - ah detto -, all’insegna della concretezza. Con lui siamo stati leali e lo continueremo a essere".

"Per me l’Udc è una seconda casa. Sono felice che Lagalla approdi in questo partito. Politicamente è un rapporto che rafforza ulteriormente la nostra amicizia". Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, intervenuto in conferenza stampa. "C'è da sostituire un sindaco a Palermo, che ha comunque scritto la storia, nonostante adesso non stia facendo benissimo (Leoluca Orlando, ndr). La sua sostituzione non si può assegnare a chiunque. Non nego che si parli di una candidatura di Lagalla a sindaco, è uno dei possibili candidati".

© Riproduzione riservata