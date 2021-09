Regione Siciliana, il presidente Musumeci minaccia un rimpasto

Ieri - martedì 28 settembre - è finita con un disperato appello del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché, all’opposizione: «Aiutateci a garantire il numero legale, venite in Parlamento e poi votate come vi pare». Fotografia di un’altra giornata di impasse provocata dalle fibrillazioni nella maggioranza. Di fronte alle quali il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, riunito fino a notte con i deputati del suo gruppo, Diventerà Bellissima, è tornato a minacciare reazioni estreme.

Quali reazioni? Musumeci parla anche della possibilità di modifiche dell’assetto in giunta. Un rimpasto, insomma.

In mattinata la commissione Affari istituzionali ha rinviato per l’ennesima volta la votazione sulle nomine nei collegi sindacali di Asp, ospedali e Irca. Sono nomine che, secondo gli alleati, sono state fatte da Musumeci senza consultare la coalizione. E la coalizione non le sta difendendo. Ieri in commissione c’erano solo i deputati di Pd, 5 Stelle e il presidente Stefano Pellegrino (Forza Italia). Mentre erano assenti gli altri forzisti, l’Mpa, la Lega e perfino i deputati di Diventerà Bellissima.

Le fibrillazioni nella maggioranza alla Regione vengono raccontate da Giacinto Pipitone in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE