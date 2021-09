In Sicilia alunni disabili senza assistenza, la Regione vuole un'indagine dell'Ars

La Regione chiede all’Ars di istituire una commissione ispettiva per accertare chi abbia la responsabilità dei ritardi nell’attivazione dei servizi di assistenza che consentano ai disabili di andare a scuola. È l’epilogo di uno scontro che sta spaccando anche la maggioranza, con la Lega apertamente critica verso il governo. Nelle scuole della maggior parte delle province non sono ancora stati chiamati in servizio gli assistenti che curano l’igiene personale dei disabili. Un servizio indispensabile, finanziato a maggio dalla Regione con 4 milioni e che Comuni ed ex Province dovevano attivare in accordo con i presidi per potenziare l’assistenza di base già fornita dai bidelli, e dunque dallo Stato, dietro pagamento di uno straordinario. Ma moltissimi dei 1.300 disabili gravissimi censiti l’anno scorso sono ancora a casa, perché senza assistenza.

