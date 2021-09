Scaduto il cda della Seus: il servizio 118 in Sicilia resta senza vertici

Il servizio 118 in Sicilia resta senza vertici: è scaduto il Cda della Seus, la società che gestisce l'emergenza nella regione, presieduto da Davide Croce, che lo guidava dal 2018. Del Consiglio di amministrazione di fanno parte anche Pietro Marchetta e Tania Pontrelli.

Dall'1 luglio 2019 Croce aveva anche le funzioni di dirigente generale. La gestione del 118 passa al collegio sindacale nella sua totalità, ma solo con poteri di ordinaria amministrazione, fino alla nomina di un nuovo vertice, come ha scritto il ragioniere generale della Regione siciliana.

Il dirigente, che ha la responsabilità giuridica del controllo sulle partecipate, sottolinea in una nota come dopo la scadenza del mandato Croce abbia legittimamente operato in regime di prorogatio ma trascorsi i 45 giorni di legge, viene meno anche la proroga e dunque tutti i poteri e la gestione passano al collegio sindacale fino alle nuove nomine.

Croce, manager con un passato in Areu, in Lombardia, doveva essere il garante di questo accordo e del transito della Seus nella nuova società dell'Areus ovvero l'Agenzia siciliana partecipata anche dalla Lombardia.

