Green pass, per chi non lo avrà stop allo stipendio dopo 5 giorni. Tamponi a prezzi calmierati in farmacia

Potrebbe entrare in vigore il 15 ottobre, a quanto si apprende da diverse fonti governative, il decreto per l’estensione. La data sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, chiamato a confermarla. Si va inoltre verso la sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza il green pass. La sanzione varrà sia per il pubblico che per il privato. Per chi eluda i controlli viene anche prevista una sanzione pecuniaria. E vengono fatte salve altre sanzioni disciplinari.

È quanto emerso dalla cabina di regia a Palazzo Chigi sulle nuove misure sull'obbligo del green pass per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Alla riunione, presieduta dal premier Mario Draghi hanno partecipato i capidelegazione di M5S. Lega, Fi, Pd, Iv e Leu. La riunione è stata preceduta da un vertice tra Draghi e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani sul dossier bollette.

Capodelegazione presenti alla riunione con Draghi a Palazzo Chigi, il ministro del Lavoro Andrea Orlando per il Pd, il titolare del Mise Giancarlo Giorgetti per la Lega, il ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini per FI, la titolare per le Politiche Giovanili Elena Bonetti per Iv, il ministro della Salute Roberto Speranza per Leu. Per il M5S, assente Stefano Patuanelli impegnato al G20 sull'Agricoltura a Firenze, c'è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

L’obbligo di green pass per accedere a luoghi di lavoro riguarderà tutta la pubblica amministrazione, compresi gli organismi amministrativi e elettivi, tranne tre organi costituzionali a cui si dà mandato per autoregolamentarsi e adeguarsi in coerenza. Con il nuovo decreto scatteranno sanzioni anche per i datori di lavoro che non effettueranno i controlli. Resta ferma la possibilità di lavorare in smart working.

Un altro dei tempi affrontati è stato quello dei tamponi. Si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi. Il costo sarà pari a zero per chi non possa fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni. L'obbligo, viene spiegato, porterà a un incremento del numero delle farmacie che praticano i prezzi calmierati. Ma non è stata accolta la richiesta dei sindacati di tamponi gratis per tutti.

Si valuterà il primo ottobre, in base all’andamento della curva epidemiologica, se aumentare la capienza nei luoghi in cui si svolgono eventi, nei cinema e nei teatri. Il tema è stato posto dal ministro Dario Franceschini e l’orientamento del governo sarebbe favorevole ma la scelta è non compiere passi affrettati, perché aumentare la capienza vorrebbe dire ridurre il distanziamento, dunque si valuterà tra due settimane alla luce dell’andamento della curva dopo l’apertura delle scuole.

