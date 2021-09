Finita la pausa estiva, l'Ars tornerà a riunirsi mercoledì pomeriggio

Conclusa la pausa estiva, l'Ars torna a riunirsi. La Presidenza dell'Assemblea ha convocato il Parlamento per mercoledì prossimo, alle 16. I deputati si ritroveranno a sala d'Ercole dopo un mese e mezzo dall'ultima seduta, era il 29 luglio.

All'ordine del giorno ci sono diversi disegni di legge: "Procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle Zes e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di Irsap"); "Interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione"; "Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti"; "Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021 , n. 9".

In calendario anche la votazione finale di due disegni di legge sul riconoscimento di debiti fuori bilancio.

© Riproduzione riservata