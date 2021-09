Proteste dei no vax, Lamorgese: "C'è il rischio di estremismi"

«La preoccupazione c'è, perchè vedo che i toni salgono sempre di più e il rischio è che ci siano estremismi che vanno a incidere sulle manifestazioni». Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese durante la presentazione del 'Libro Blu' 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, parlando delle proteste no vax e no green pass.

«L'impegno è stato grande - ha ricordato - da inizio pandemia abbiamo svolto circa 50 milioni di controlli e abbiamo avuto anche manifestazioni con infiltrazioni della criminalità che hanno creato dei problemi. Di recente abbiamo avuto manifestazioni che ci davano preoccupazione, come il blocco delle stazioni, dove ci siamo impegnati particolarmente trattandosi di un servizio pubblico e di un possibile reato ma alla fine è andata bene».

«La campagna vaccinale sta andando molto bene e questo autorizza un certo ottimismo ma non dobbiamo bloccare ora la ripartenza del Paese - ha aggiunto la titolare del Viminale -. E’ necessario proseguire su questa strada, e il Green pass è uno strumento fondamentale per garantirlo».

Sulla questione terrorismo internazionale, il ministro: «Il rischio terrorismo c'è, da tempo, sono 20 anni dalle Torri Gemelle. Al momento è rappresentato soprattutto da 'lupi solitarì o persone particolarmente disturbate, fragili, che possono essere inserite in circuiti di questo tipo. E' un rischio latente. Certo si tratta di una situazione difficile, ieri al G7 abbiamo valutato come mettere in piedi iniziative comuni» di prevenzione e contrasto.

