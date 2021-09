Il tesoretto per la Sicilia, Musumeci difende il piano dagli assalti all'Ars

Musumeci respinge l’attacco di gran parte dei deputati dell’Ars al tesoretto che lo Stato ha messo a disposizione della Sicilia per favorire la ripartenza post pandemia. È una battaglia, consumatasi durante tutta l’estate, scrive Giacinto Pipitone nell’articolo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi, e terminata in giunta, per una posta in palio di 177,5 milioni.

Ai primi di luglio Musumeci aveva fatto approvare in giunta il piano di impiego dei 774 milioni di fondi Fsc che il ministro per il Sud, Mara Carfagna, ha stanziato per la Sicilia. Un anticipo di finanziamenti più ampi che arriveranno nei prossimi anni. Il patto con lo Stato era che nel piano di investimenti finissero solo progetti esecutivi, da mandare subito in gara, per accelerare la spesa di questi fondi.

Nell’articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola i dettagli della spartizione dei fondi e le proposte che arrivano dall’Assemblea regionale siciliana.

© Riproduzione riservata