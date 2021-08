Coronavirus, sì alla quarantena come malattia: governo pronto alla marcia indietro

Mentre i nuovi casi di Covid sfiorano quota seimila, il ministro del lavoro Andrea Orlando ha annunciato che potrebbe presto tornare l'indennità di malattia per i lavoratori costretti alla quarantena per essere venuti a contratto con un positivo.

Parlando alla Festa dell'Unità di Modena, il ministro ha spiegato: prima "non c'erano tutte le risorse necessarie ma credo che siano maturate le condizioni perché si usino risorse che erano appostate da altre parti. Siamo sicuramente favorevoli al fatto - ha detto - che la quarantena sia considerata come malattia". Orlando ha assicurato che se ne parlerà al prossimo Consiglio dei ministri: "Possiamo affrontare la questione e risolverla".

Intanto secondo i calcoli del matematico Giovanni Sebastiani, del Cnr, alla luce dei dati sulle immunizzazioni potrebbe esserci il rischio di un autunno 'caldo'. "Ad ottobre rischiamo un ulteriore aumento dei contagi con l'avvio delle attività lavorative e soprattutto di quelle scolastiche - ha detto -. Bisogna vaccinare di più, obbligo mascherina in classe e test rapidi (magari anche di gruppo) frequenti agli studenti".

L'analisi di Sebastiani indica che le curve degli ingressi giornalieri in terapia intensiva e dei decessi "potrebbero anche tornare a crescere, come sta facendo la curva dell'incidenza. E l'incidenza segna una crescita in alcune regioni e province autonome, tra cui Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Basilicata e la provincia di Bolzano, e in modo meno pronunciato anche in Piemonte".

