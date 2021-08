"In tutti i posti che ho girato per l'Italia mi hanno chiesto di togliere il reddito di cittadinanza. In manovra economica l’emendamento per farlo lo metto io, avrà la mia prima firma. Poteva avere un senso tre anni fa, ma ora abbiamo visto che non funziona e dobbiamo assolutamente cancellare il redito di cittadinanza". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Pinzolo.

