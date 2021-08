Il più ricco dell'Ars? Il messinese Luigi Genovese: la classifica dei redditi dei parlamentari regionali siciliani

Il più ricco è anche il deputato più giovane. È Luigi Genovese, venticinquenne rampollo della famiglia messinese che per anni ha guidato il Pd e oggi naviga nell’orbita del centrodestra, il Paperone dell’Ars: domina la classifica con 315.101 euro di reddito. Dietro di lui, nel podio, Giorgio Assenza, deputato e avvocato ragusano di Diventerà Bellissima, con 199.528 euro e poi l’avvocato-onorevole forzista trapanese Stefano Pellegrino, presidente della commissione Affari Istituzionali, che dichiara 169.561 euro.

Ecco la classifica dei redditi dei 70 onorevoli di Sala d’Ercole (QUI LA LISTA COMPLETA) - ne scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola -, che gli uffici del Parlamento regionale hanno pubblicato in questi giorni in clamoroso ritardo per via del fatto che alla scadenza del termine (fissato in inverno) molti deputati non avevano fornito i dati o li avevano forniti in modo errato.

Fra i meno ricchi c’è il deputato nisseno del Pd Giuseppe Arancio (69.331) e il segretario del Pd, Antho- ny Barbagallo, che con i suoi 70.349 euro è quartultimo in classifica e poi ci sono quasi tutti i grillini.

