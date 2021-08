Emergenza incendi, l'appello delle associazioni a Musumeci: "Stop alla caccia in Sicilia"

Dopo l’appello dei promotori di Articolo 9 contro l’apertura della stagione venatoria, torna sull'argomento il presidente della Associazione Fabio Granata.

«Mentre continua la tragica stagione degli incendi devasta e distrugge boschi e campagne, determinando una vera strage di animali selvatici - dice Granata - non si può consentire che, come nulla fosse, si pensi di aprire la stagione venatoria come nulla fosse. Per questo motivo il presidente della Regione che tanto ama gli animali ha il dovere morale di sospendere per il 2021/22 ogni attività venatoria consentendo cosi il ripopolamento della fauna selvatica tragicamente decimata dalle fiamme, mettendo tutte le energie possibili nel contestuale e sistematico ripristino del paesaggio boschivo e agricolo».

«Musumeci imponga invece la istituzione di nuovi Parchi che attendono da anni il riconoscimento, dando spazio negli stessi a quelle professionalità indispensabili per la tutela della biodiversità e delle piante, come agronomi e esperti di paesaggio agrario, e a una efficace azione di controlli diffusi attraverso associazioni, guide escursioniste, forestali. Tutelare le specie animali, la biodiversità, l’agricoltura e il Patrimonio boschivo deve rappresentare la priorità per aprire in Sicilia una nuova stagione di cura, attenzione e bellezza».

