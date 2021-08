Razza in Commissione Antimafia: "Sicilia unica regione ad avere avuto fondi per ospedali"

"Abbiamo il maggior numero cantieri aperti e siamo l’unica regione ad avere ricevuto anticipazione delle somme" per il potenziamento degli ospedali dopo lo scoppio dell’emergenza pandemica. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute in Sicilia Ruggero Razza, nel corso di un’audizione in Commissione Antimafia regionale, presieduta da Claudio Fava.

Gli appalti per la sanità e la loro gestione da parte della Centrale unica di committenza (Cuc) per la sanità sono stati tra gli argomenti affrontati dal presidente della commissione antimafia regionale Claudio Fava nel corso dell’audizione dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. "Intenzione del governo regionale è quella di rafforzare le procedure insieme alla Consip, rivolgendoci al loro supporto tecnico e integrando i bandi - ha detto Razza - Avremo penso, entro la fine dell’estate, un report sui sei mesi della Cuc e le procedure che si sono prese in esame". Nel corso dell’audizione in Commissione Antimafia regionale l’assessore ha aggiunto che "alcune procedure che abbiamo accentrato credo che abbiano funzionato molto bene, penso alla gara per il rinnovo delle ambulanze del servizio di emergenza urgenza".

Razza è poi intervenuto su un possibile conflitto di interessi di Mario La Rocca, dirigente dell’assessorato regionale alla Salute in Sicilia dopo le dimissioni di Maria Letizia di Liberti, per via dello scandalo dei dati Covid gonfiati e titolare di un centro di nefrologia convenzionato con la Regione Siciliana. L'assessore ha spiegato in Commissione Antimafia all’Ars come "è imminente la nomina del nuovo direttore del dipartimento". "Le tematiche in possibile conflitto di interessi - ha aggiunto Razza - sono demandate all’avvocato generale".

