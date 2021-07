Fornero consulente di Draghi, Salvini: "No, ha già fatto troppi danni"

"Per me la Fornero conta meno di zero". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio per presentare il Dipartimento Integrazione e rapporti con le comunità straniere presenti in Italia, commentando la nomina dell’ex-ministro a consulente economico del governo.

Su Twitter aveva scritto: "La Fornero scelta dal Pd per occuparsi dei pensionati italiani? No grazie, la Lega non ci sta, la signora ha già fatto troppi danni".

"La scorsa settimana mi ha telefonato Tabacci. Mi ha detto che gli avrebbe fatto molto piacere se fossi entrata nella commissione sulla programmazione economica. Sono rimasta molto sorpresa". A raccontarlo, in un’intervista alla Stampa, Elsa Fornero nominata consulente a Palazzo Chigi per le Politiche economiche. Del suo nuovo impegno Fornero spiega: "Come sempre dirò la verità. La verità è che abbiamo davanti sei anni per spendere bene molti soldi. Ma la verità è anche che se non li spenderemo bene, quei soldi diventeranno debito e gli altri Paesi ce ne chiederanno conto, saranno sempre lì, pronti a saltarci addosso". Poi parlando del ruolo dei tecnici afferma: "Ci sono dei momenti in cui la politica ci chiama. Forse perché sente che è venuto il momento di compiere scelte impopolari". La politica non ama le scelte impopolari? "Diciamo - dice Fornero - che preferisce in quei casi delegare ad altri".

"Ho chiamato Elsa Fornero per esprimerle la mia soddisfazione per la sua nomina a consulente del consiglio d’indirizzo per la politica economica del Governo Draghi, che vale anche come riconoscimento per il suo rigore e il suo coraggio". Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, che aggiunge: "Il Next Generation EU deve essere accompagnato anche da nuove misure sulla spesa pensionistica che smettano di penalizzare i più giovani e i più deboli, come invece accaduto con Quota 100".

