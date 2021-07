Green pass, Salvini: "Multe di 400 euro? E in Sicilia sbarcano migranti a carrettate"

«Si parla di multe di 400 euro, del green pass per andare a prendere il cappuccino in piazza Mazzini, mangiare una pizza a Jesolo, intanto ne sbarcano a carrettate in Sicilia senza green pass o altro». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, questa mattina a Jesolo Lido al gazebo per la raccolta di firme sui referendum per la giustizia.

«Quindi - ha aggiunto Salvini - prudenti, attenti, ma senza vivere da segregati in casa. La nostra posizione è chiara: bisogna essere attenti, cauti, prudenti perchè quella brutta bestia del virus non è ancora stata sconfitta. Ma qualcuno parla già di zone gialle, arancioni, rosse a luglio ad agosto. Lasciamo lavorare la gente, in sicurezza. Garantiamo i vaccini a tutti i 70-80enni a coloro che sono in difficoltà, ma non possiamo condannare alla paura a vita i ragazzi che hanno sofferto per un anno e mezzo per le scuole chiuse, i locali chiusi. Gli italiani - ha concluso Salvini - hanno mostrato buonsenso».

