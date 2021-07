M5s, Conte su giustizia e reddito di cittadinanza: "Non accetteremo che le nostre riforme siano cancellate"

Ci sono degli «impegni che abbiamo mantenuto con le riforme realizzate, che oggi non possiamo accettare che vengano cancellate». Così Giuseppe Conte in una diretta Facebook, illustrando il suo progetto di rinnovamento del Movimento 5 stelle.

«Il Movimento 5 stelle dovrà essere compatto» per i suoi sostenitori, per riconquistare quelli persi e trovarne di nuovi. Così Giuseppe Conte, illustrando il suo progetto di rinnovamento del Movimento 5 stelle. «Lancio un appello ai sostenitori e alle sostenitrici 'Fateci sentire il vostro calore e sostegnò», ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio in diretta Facebook. «Io sono pronto e non intendo mollare di un centimentro».

«Abbiamo introdotto il reddito di cittadinanza, che qualcuno ora vorrebbe smantellare per interessi di bottega. Non è la strada giusta, piuttosto rinnoviamolo, miglioriamolo nella parte delle politiche attive».

«A partire da oggi potete leggere il nuovo statuto, la carta dei principi e dei valori del Movimento. Tra 15 giorni si aprirà la votazione. Nello statuto troverete quelle che considero le basi per rilanciare la nostra azione comune: la piena agibilità politica del presidente del Movimento, una chiara separazione fra ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico».

«Gli iscritti avranno un ruolo sempre più centrale. Questo nuovo corso partirà dai gruppi territoriali e dai forum tematici che saranno al centro di questo processo di rinnovamento», aggiunge l’ex premier.

