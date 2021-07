Green pass, Razza: "Al ristorante è eccessivo, ma è utile negli stadi"

«La scelta la deve assumere il governo nazionale, ma noi non saremmo contrari, soprattutto se limitato ad alcune attività fortemente caratterizzate dalla partecipazione di tante persone. Il green pass per entrare in ristorante o andare in libreria è eccessivo e rischia di essere una presa in giro perchè nessuno controllerebbe gli ingressi, magari forse per andare allo stadio potrebbe essere uno strumento utile anche per portare alla vaccinazione molti giovani che sembrano distratti": lo dice l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza.

L’uso allargato del green pass sulla scorta del modello adottato in Francia «sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni». E’ questo - secondo quanto si apprende da fonti governative- il ruolino di marcia che si intende seguire. Le stesse fonti ricordano che il green pass è già utilizzato in alcuni ambiti, come matrimoni, Rsa, stadi, eventi.

© Riproduzione riservata