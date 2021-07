Scuola in Sicilia, Musumeci: "Il 79% tra docenti e studenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino"

«Per la scuola posso dire che inostri numeri sono un po' più confortanti rispetto a quelli nazionali, forse perché i docenti vaccinati vengono caricati come altre categorie, e non come docenti. Abbiamo il 79% di popolazione scolastica fra docenti e discenti che ha già ricevuto almeno la prima dose di vaccino su 129.640 aventi diritto. Non c'è dubbio che bisogna completare prima che cominci la scuola. Sulle misure di sicurezza spettiamo le decisioni che arrivano da Roma».

Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, a 'TimeLine' su Sky Tg24. «Con l’ordinanza che ho firmato - ha aggiunto - diamo avvio alla vaccinazione di prossimità, una campagna a tappeto. Le iniziative le avevamo già preannunciate ancor prima che arrivasse l’estate e adesso ne stiamo dando attuazione».

