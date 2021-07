Giancarlo Cancelleri pronto a lasciare Grillo e il M5S dopo la rottura con Conte. E non è l'unico

Giancarlo Cancelleri pronto a lasciare il Movimento 5 Stelle di cui in Sicilia è uno dei fondatori. E come il sottosegretario alle Infrastrutture anche altri big hanno compiuto la prima mossa per l’addio.

«Non sono d’accordo con Beppe - ha esordito Cancelleri -. In queste ore è d'obbligo una valutazione sulla mia permanenza nel Movimento. Ho contribuito assieme a tanti alla nascita di questo progetto nel quale oggi trovo difficoltà a riconoscermi».

Le parole di Cancelleri - scrive Giacinto Pipitone Sul Giornale di Sicilia in edicola - sono un’apertura esplicita non solo a Giuseppe Conte ma anche alla prospettiva che l’ex premier, in caso di sconfitta nel braccio di ferro con Grillo, possa dar vita a una propria formazione.

Ma ci sono anche deputati nazionali al primo mandato a essere pronti a lasciare i grillini. Lo ha fatto intendere il palermitano Adriano Varrica. Più cauti alcuni deputati all’Ars, che pure non risparmiano critiche a Grillo. Per Luigi Sunseri, uno dei papabili candidati alle presidenza della Regione, «non bisogna stare né con Conte né con Grillo ma lavorare per gli ideali del Movimento». E pure Giampiero Trizzino, candidato a sindaco di Palermo, guarda al Dna grillino: «Venga restituita la parola agli attivisti».

Per il deputato nazionale Giorgio Trizzino «Conte è stato l’unico faro in questo mare in tempesta». Per gli sciossinisti di Attiva Sicilia «il consenso popolare di Conte è motivo di imbarazzo per i 5 Stelle».

