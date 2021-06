Variante Delta, Sileri: "Servirà forse cambiare Green Pass e darlo dopo seconda dose"

«E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24.

«La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo - ha aggiunto il sottosegretario - Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione».

«Non c'è preoccupazione per la variante Delta» ma «bisogna correre con le seconde dosi, soprattutto tra i meno giovani», cercando «anche di avvicinare il più possibile i tempi del richiamo ai 21 giorni per Pfizer e ai 28 per Moderna, com'era inizialmente». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24 in merito alla variante che preoccupa l'Italia e l’Europa.

Rispetto alla variante Delta, ha precisato, «dobbiamo controllarne l’andamento anche alla luce dell’esperienza del Regno Unito: lì, infatti, i contagi sono aumentati di molto ma il numero di ricoveri e decessi è rimasto sostanzialmente stabile. A dimostrazione che la variante è 'copertà dalla doppia dose di vaccini, con minime differenze tra un vaccino e l'altro».

