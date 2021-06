Niente tamponi ai bimbi sotto i 6 anni per viaggi e cerimonie, ipotesi al voto

Tamponi gratis per ottenere il pass Covid ed esonero per i bambini fino a 6 anni dal doversi sottoporre al test per poter partire ma anche per partecipare a cerimonie e banchetti: sono alcune delle proposte dei partiti che compaiono tra i circa 500 emendamenti 'segnalati' al decreto Sostegni bis, che andranno al voto a partire da metà della prossima settimana.

Tra le richieste legate alla pandemia anche quella di rafforzare l’assistenza psicologica sia a scuola (l'ex ministro Azzolina chiede 80 milioni in più per aiutare gli studenti) sia le fasce più deboli con un apposito «bonus psicologo.

Diversi anche gli emendamenti per rafforzare lo smaltimento delle liste di attesa per le patologie diverse dal Covid compresa la richiesta a firma della 5S Mammì di introdurre una detrazione al 50% delle spese sostenute dalle coppie per la procreazione assistita (Pma) in caso di ritardi oltre 6 mesi nell’accesso al servizio.

Tra i segnalati anche la proposta di Maurizio Lupi di creare un fondo ad hoc da 10 milioni nel 2021 per i vedovi causa Covid, per un assegno fino a 800 euro a chi non abbia altre forme di contributo pubblico.

