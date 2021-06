Vaccini, in Sicilia in arrivo oltre un milione di dosi. Razza: "Pronti a convenzione con farmacie"

Prosegue spedita la campagna vaccinale in Sicilia. Ieri, sabato 5 giugno, nuovo record di prime dose e oltre 60 mila vaccini somministrati in un giorno. Questo mese nell'isola è previsto l'arrivo di oltre 1 milione di vaccini, mentre già dalla prossima settimana sarà pronta la convenzione con le farmacie come luoghi in cui sarà possibile vaccinarsi. A fare il punto della situazione è l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

«Da giorni la Sicilia supera i target indicati dalla struttura nazionale - afferma Razza - ed è il segnale del desiderio di rinascita dei siciliani che vogliono ritornare ad una vita normale. I dati costanti, il contributo della rete dei punti vaccini, con i tanti hub territoriali, lo sforzo che sta compiendo la medicina generale, la piena e fattiva collaborazione con la sanità militare, sono gli elementi positivi sui quali investire nel mese di giugno, che ci vedrà ricevere - secondo quanto fino ad ora comunicato - oltre un milione e trecentomila vaccini delle quattro tipologie finora autorizzate dagli Enti regolatori. In settimana, su disposizione del presidente Musumeci, saremo anche pronti alla firma della convenzione con le farmacie».

Come si vede dal grafico, ieri la Sicilia è stata la seconda regione italiana per numero di somministrazioni effettuate in un giorno.

Intanto da oggi si dà il via a un nuovo Open Day AstraZeneca per gli over 18. Un'altra iniziativa della Regione messa in campo nei vari hub per accelerare le vaccinazioni, soprattutto tra i giovani.

Dalle 19 di oggi fino alla mezzanotte e così anche domani e martedì 8 giugno, i maggiorenni che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino anglosvedese possono presentarsi spontaneamente negli hub e punti vaccinali individuati dalle Asp (leggi qui quali).

