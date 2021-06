Berlusconi: "Riprendo l'attività politica ma senza ancora uscire di casa"

"I medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza ancora uscire di casa. Un grazie particolare lo devo poi ad Antonio Tajani e a tutti coloro che con lui stanno mandando avanti Forza Italia nel modo migliore, con lealtà e dedizione, consultandosi continuamente con me". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un’intervista al Giornale. Tra i temi toccati dall’ex premier il Covid, con il Paese che sembra stia uscendo dal tunnel.

"È l’effetto di un cambio di passo del quale sicuramente ha merito il governo di unità nazionale che io per primo ho chiesto e invocato e che senza di noi non si sarebbe mai potuto realizzare. La svolta c'è stata e finalmente se ne vedono i primi effetti". Riguardo all’alleanza al Governo con gli eredi del Pci e dei dipietristi, dice Berlusconi, "in effetti è un’anomalia, destinata a durare fino a quando l’emergenza non potrà dirsi davvero superata. Poi la politica tornerà a far emergere le naturali distinzioni".

Su Salvini, che si è detto scettico sulla possibilità di fare le riforme di fisco e giustizia perché le distanze con la sinistra sono incolmabili, Berlusconi risponde: "Salvini ha evidenziato una difficoltà che evidentemente esiste.... Però questo governo deve fare cose importanti anche in materia di giustizia e di fisco: senza, non si esce dalla crisi".

Un capitolo anche sulle elezioni comunali, con le difficoltà del centrodestra nell’individuare candidati unitari: "Non è una gara a chi arriva primo. È vero però che è difficile trovare candidati se li cerchiamo come li vogliamo noi: non mestieranti della politica, ma persone che abbiano capacità di lavoro, serietà, concretezza, esperienza". Quanto a Fdi che cresce nei sondaggi, per Berlusconi "Giorgia Meloni è una risorsa importante. In ogni caso il futuro premier lo sceglieranno come sempre gli elettori, decidendo a quale partito dare più voti".

