Orchestra sinfonica siciliana, Gianna Fratta è la nuova direttrice artistica

Gianna Fratta la nuova direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. L'incarico le è stato conferito da Nicola Tarantino, di recente nominato Commissario straordinario della Fondazione dall’assessore regionale al Turismo Manlio Messina.

Fratta, reduce dalla trasferta ad Hong Kong dove ha diretto la "Carmen" al Teatro dell’Opera, incontrerà il prossimo 19 maggio, al Politeama, i componenti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Per la Foss «una scelta, oltre che di merito, di alto valore simbolico: Gianna Fratta, infatti, è l’unica donna cui è stata affidata la direzione artistica, fra le quattordici Ico (istituzioni concertistico orchestrali) italiane.

"Un messaggio importante di emancipazione irradiato dalla Sicilia, il cui contesto culturale dimostra di volere contribuire a superare stereotipi e pregiudizi, puntando a diventare modello virtuoso per la nazione", afferma una nota. "Non ho avuto esitazioni nella scelta di Gianna Fratta - ha dichiarato Tarantino - perché, già dal nostro primo contatto, mi ha trasmesso immediato entusiasmo e, soprattutto, ha dimostrato di avere, fin da subito, le idee molto chiare su come programmare e condurre la produzione artistica della Fondazione, sia per l’imminente stagione estiva, sia in vista della Settimana di Musica Sacra di Monreale, da anni motivo di vanto per l’Orchestra Sinfonica Siciliana, che avrà luogo nel prossimo mese di ottobre".

